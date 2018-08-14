Тренды осени: новый винил от Elisabetta Franchi

Пластичный и глянцевый винил снова в тренде, но теперь он совсем другой - в новом дизайнерском прочтении от Elisabetta Franchi: лаковые облегающие брюки и юбки карамельного, бирюзового, малинового и белого оттенка удивляют своей элегантностью с дерзкими рок-н-ролльными нотками.

Дополняем брюки и юбки из футуристичного денима уютными пушистыми свитерами и классическими жакетами, а главное - ремнями с крупными пряжками и эффектной бижутерией.

Колготки в тон и колоритная обувь дополнят трендовый образ, а для экстравагантных натур дизайнер приготовила на десерт сапоги-чулки и ботфорты и винила!

Новая осенняя коллекция Elisabetta Franchi призывает модниц поселить в гардероб виниловые новинки как можно скорее - наступающий сезон уже не за горами!

Автор: Диана Мицкевич