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Диана Мицкевич

Тренды осени: новый винил от Elisabetta Franchi

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  • 14 Августа 201813:23

Пластичный и глянцевый винил снова в тренде, но теперь он совсем другой - в новом дизайнерском прочтении от Elisabetta Franchi: лаковые облегающие брюки и юбки  карамельного, бирюзового, малинового и белого оттенка удивляют своей элегантностью с дерзкими рок-н-ролльными нотками. 

Дополняем брюки и юбки из футуристичного денима уютными пушистыми свитерами и классическими жакетами, а главное - ремнями с крупными пряжками и эффектной бижутерией.

 

Колготки в тон и колоритная обувь дополнят трендовый образ, а для экстравагантных натур дизайнер приготовила на десерт сапоги-чулки и ботфорты и винила! 

   

  

Новая осенняя коллекция Elisabetta Franchi призывает модниц поселить в гардероб виниловые новинки как можно скорее - наступающий сезон уже не за горами!

Автор: Диана Мицкевич 

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