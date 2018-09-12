Тренды осени в новой коллекции TERVOLINA

Метализированная кожа глубоких драгоценных оттенков, шикарный меховой декор и фантазийные фигурные каблучки стали главными акцентами новой осенне-зимней коллекции модного обувного бренда TERVOLINA: гранж и барокко, широта русской души и утонченный европейский шарм, азарт охотницы и сдержанность обитательницы мегаполиса объединились в общей цели - поселиться в наш гардероб наступившего сезона.

Достойную партию трендовым ботинкам и сапожками составят сумки и рюкзаки плавных обтекаемых форм, обыгрывающие линии женской фигуры - они вполне классические и точно пройдут офисный дресс-код, но никогда не будут скучными!

Кстати, кроме новой коллекции TERVOLINA приготовила для модниц и новую концепцию своих салонов - стильные dream-пространства уже ждут нас на Бауманской улице, в ТЦ "Калейдоскоп и "Миля" в Москве и "Капитолий" в Подольске.

Гармоничное сочетание белого, серого и розового оттенка и пластичные формы, вдохновлённые абстрактыми картинами голландца Пита Мондриана, создают лёгкую светлую атмосферу непринужденно шопинга.

Мягкий свет, современная дизайнерская мебель из дерева и латуни плюс новое творческое оформление витрин заметно "освежили" имидж TERVOLINA, сохранив элегантный стиль и доступность, благодаря которым бренд популярен уже 26 лет!

Автор: Диана Мицкевич