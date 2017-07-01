Тренды в купальниках – 2017: как стать звездой пляжа?

Фасон

В 2017 году слитные купальники снова на пике популярности, однако вместо классических спортивных фасонов, дизайнеры отдают предпочтение более откровенным моделям. Если вы любите ловить на себе восторженные взгляды, присмотрите слитную модель с полупрозрачными вставками. Многие российские и зарубежные селебрити уже последовали модным трендам, например, певица Ани Лорак выбрала черный купальник необычного кроя с вырезами.

Бикини является классическим выбором для похода на пляж, а главное преимущество – это ровный загар. Небольшой совет – помните, что раздельный купальник должен подходить вам по фигуре: модель танкини с удлиненной майкой скроет небольшие недостатки, а модель халтер с завязками вокруг шеи визуально удлинит ее. Более того, в 2017 на пике моды раздельные купальники с кисточками и оборками, которые пришли на смену модной в прошлом сезоне бахроме. Оригинальные бикини в этом сезоне уже выбрала певица Дакота, а популярные на модных показах купальники бандо без лямок – ведущая Ольга Бузова.

Цвет

Преимущество этого сезона – разнообразие цветов. Цвет купальника играет большую роль, сейчас в тренде телесные купальники, по которым издалека не понятно, одета девушка или нет. Также на подиумах появились купальники с узорами, анималистичными и тропическими принтами. Даем небольшой лайфхак: если вы хотите, чтобы загар выглядел еще темнее, выберите белый или черный купальник. Также помните, что любой крупный рисунок может визуально увеличивать объемы, поэтому при выборе пляжной одежды оцените, необходим ли вам такой эффект. Среди селебрити однотонные купальники носит ведущая Анфиса Чехова, а цветные бикини выбирает актриса Равшана Куркова.

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Фото: Instagram.com, архивы пресс-службы