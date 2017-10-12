Тренировка вместо занятия с репетитором: X-Fit помогает выучить иностранные языки

Тренировка является идеальным временем для изучения второго языка. К такому выводу пришла группа ученых из разных стран мира. Как показало исследование, фитнес повышает пластичность мозга, что помогает быстрее пополнять запас иностранных слов. Эксперты федеральной сети фитнес-клубов X-Fit объясняют этот феномен.

В исследовании приняли участие две группы китайских студентов. Первая группа училась в обычном режиме. А для второй ученые разработали специальный урок. Студенты занимались на велотренажерах за 20 минут до начала и в течение 15 минут во время занятия. Пока они «наматывали» километры, на экране появлялись иностранные слова и поясняющие их картинки. В рамках урока студенты должны были сопоставить 40 выученных слов с фотографиями, а затем ответить на вопросы лектора. После двух месяцев тренировок вторая группа эффективнее прошла финальное тестирование: студенты из фитнес-группы запомнили намного больше слов и правильнее использовали новые знания.

«Фитнес-нагрузка оказывает благотворное влияние на сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. Кровь быстрее циркулирует в организме, а значит, лучше подпитывает мозг, что положительно сказывается на умственной деятельности и способности к обучению. Не стоит сбрасывать со счетов подсознание. В представленном эксперименте люди воспринимали информацию как рекламу: кажется, ты не обращаешь на нее внимания, а на самом деле отлично запоминаешь с помощью образов», — объясняет Антон Шапочка, эксперт федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Лучше всего прокачивает память микс силовых и аэробных тренировок. Силовые тренировки стимулируют исполнительные функции и ассоциативную память, которая обычно используется для связи представлений и обстоятельств друг с другом. Аэробные упражнения благотворно влияют на вербальную память, способность запоминать и находить нужные слова. Отработка сложных координационных движений активирует мозжечок, который, взаимодействуя с лобной долей, повышает внимание.

«Нельзя забывать главное правило фитнеса: во время выполнения любых упражнений нужно концентрироваться на своих ощущениях и работе тела. Помните, что любая физическая активность – это стресс для организма, а стресс – не лучшее подспорье для „раздумий“. Поэтому изучение языка во время фитнеса должно идти фоном. Так вы избежите риска получить травму и незаметно для себя выучите новые слова», – отмечает Антон Шапочка, эксперт федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Именно поэтому китайские студенты смогли повысить уровень владения иностранным языком. Схожий эффект могли дать упражнения, выполняемые на степпере, или занятия на беговых дорожках в среднем тренировочном темпе.