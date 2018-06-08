Тренировки в зале для девушек

Для начинающих первое посещение спортивного клуба зачастую становится настоящим испытанием: множество массивных механизмов неясного назначения, сосредоточенные атлеты, хаотично перемещающиеся между ними, незнакомые слова — тут поневоле растеряешься! К тому же мало кто из новичков приходит на занятия с четким планом тренировки, зато имеет множество вопросов: с чего начать, как составить комплекс упражнений, сколько делать подходов к тренажерам и самое главное — к каким?

Начинающему спортсмену трудно избежать ошибок. Чтобы как можно быстрей избавиться от чувства неуверенности, необходимо заранее узнать основные понятия, ознакомиться с правилами занятий, а еще лучше — взять несколько персональных уроков у опытных тренеров, которые отлично знают, как должна проходить вводная тренировка в тренажерном зале для девушки.

Есть ли отличия между женскими и мужскими тренировками?

Первое, о чем обычно думает девушка перед походом в тренажерный зал, это «не буду ли я похожа на Шварценеггера»? На самом деле, это часто встречаемое заблуждение абсолютно не соответствует истине. Даже мужчинам не так-то просто нарастить

мышечную массу, при том, что они расположены к этому больше, чем женщины из-за высокого содержания тестостерона. Так что правильно распланированные занятия не сделают из вас звезду бодибилдинга, но помогут поднять тонус мышц, обрести здоровье и стройность.

Женский тренировочный комплекс ненамного отличается от мужских программ.

Мужчины обычно предпочитают прорабатывать мышцы верхней части тела, а девушки делают упор на бедра и ягодицы. Ну и, конечно, рабочие веса у них намного меньше.

Первая тренировка в тренажерном зале для девушек

С чего начинается первое занятие? Нет, не с кардио, и даже не с разминки. Оно начинается с постановки цели. И здесь очень важно грамотно расставить приоритеты: ради чего вам придется посещать тренажерный зал несколько раз в неделю, даже если не очень хочется? Какой результат хотелось бы получить: похудеть на энное количество килограмм, приобрести красивый рельеф тела, увеличить выносливость? А уж в зависимости от поставленных целей определяется система тренировок.

Обычно перед началом занятий составляется недельный план, где расписывается, какую группу мышц в какой день недели тренировать, с тем расчетом, чтобы успеть проработать их все.

Базовая тренировка для девушек в тренажерном зале

Эффективная тренировка в зале обычно состоит из 3-х частей: это разминка, основная часть и расслабляющие упражнения (заминка).

Разминка занимает 10-15 минут. Почему выполнять разминку обязательно? Она активизирует работу кровообращения и разогревает мышцы, на которые придется нагрузка в основной части тренировки. Пренебрежение разминкой — одна из распространенных ошибок новичков, ведущая к травмам и дискомфорту после занятий.

Основная часть комплекса заключается в выполнении упражнений на запланированные группы мышц.

И, наконец, завершает занятие расслабляющая часть, нормализующая дыхание и кровообращение: вдохи-выдохи, растяжка мышц и позвоночника.

Что помнить девушке-новичку в тренажерном зале

Существует ряд самых распространенных ошибок фитнес-новичков, которые совершаются ими независимо от поставленных целей.

чрезмерное или недостаточное старание. Как чересчур легкие, так и слишком перегруженные тренировки приводят к ухудшению результатов, а во втором случае еще и к сильным мышечным болям.

игнорирование сильной боли в мышцах или суставах во время выполнения упражнений, свидетельствующей о неправильной технике или непомерно большой нагрузке

невнимательность во время занятий. Очень часто можно увидеть девушек, расслабленно болтающих по телефону или друг с другом в процессе выполнения упражнений. Такие разговоры сбивают дыхание, отвлекают, отдаляют достижение результата.

Основные правила питания спортсмена

Очень часто девушки решают, что усиленные занятия на тренажерах дают им право есть когда угодно, что угодно и сколько угодно. К сожалению, это не так: все многодневные усилия будут сведены к нулю, если вы не будете правильно и сбалансированно питаться.