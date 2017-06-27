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Артем Кузелев

Третья коллекция Рианны для Manolo Blahnik

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  • 27 Июня 201720:22
Сюжеты: Manolo Blahnik, Rihanna (Рианна)

Певица и дизайнер продолжает коллаборацию с роскошным обувным брендом.

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  • Третья коллекция Рианны для Manolo Blahnik

Третья капсула, разработанная Рианной для всемирно известной марки, получилась довольно лаконично, но еще более роскошной. Коллекция носит название So Stoned и включает всего четыре пары обуви. Сандалии-гладиаторы и три модели босоножек щедро украшены цветными камнями и россыпями кристаллов Swarovski. Обувь из новой коллекции поступит в магазины Manolo Blahnik 6 июля, а цены на нее будут варьироваться в диапазоне от 1325 до 2325 долларов.

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