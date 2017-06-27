Певица и дизайнер продолжает коллаборацию с роскошным обувным брендом.

1 / 4 Третья коллекция Рианны для Manolo Blahnik







Третья капсула, разработанная Рианной для всемирно известной марки, получилась довольно лаконично, но еще более роскошной. Коллекция носит название So Stoned и включает всего четыре пары обуви. Сандалии-гладиаторы и три модели босоножек щедро украшены цветными камнями и россыпями кристаллов Swarovski. Обувь из новой коллекции поступит в магазины Manolo Blahnik 6 июля, а цены на нее будут варьироваться в диапазоне от 1325 до 2325 долларов.