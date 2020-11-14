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Артем Кузелев

Третий квартал 2020 года оказался для Hugo Boss оптимистичным

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  • 14 Ноября 202014:25
Сюжеты: Hugo Boss

Немецкая марка вернулась к устойчивой прибыли в третьем квартале, чем удивила аналитиков рынка.

Немецкий бренд Hugo Boss отчитался о результатах работы в третьем квартале 2020 года. По результатам июля-сентября, операционная прибыль компании составила 15 млн евро, показатель достиг уровня более высокого, чем прогнозировали аналитики. Для сравнения второй квартал 2020 года марка завершила со значительными убытками.

Рост продаж в компании связывают с активным развитием направлением e-commerce. Особенно это было заметно на рынке Китая. В течении третьего квартала физические продажи здесь выросли на 27%, а онлайн-сегмент – на 66%. Позитива динамике добавило открытие цифровых каналов продаж на еще 24 рынках.

 
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