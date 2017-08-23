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Артем Кузелев

Трейлер: Кинодебют сестер Малливи из Rodarte

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  • 23 Августа 201720:11
Сюжеты: Rodarte

Креативные директора и владелицы американской марки представят свой первый фильм на Венецианском кинофестивале.

Ежегодный Международный кинофестиваль в Венеции на этот раз будет проходить с 30 августа по 9 сентября. Одной из жемчужин показов станет премьера дебютного фильма Кейт и Лауры Малливи «Вудшок». Главную роль в сюрреалистичной картине сыграла Кирстен Данст. По сюжету актриса перевоплощается в Терезу, молодую женщину, переживающую глубокую потерю и пристрастившуюся к наркотикам. Это первый раз, когда сестры Малливи выступают в качестве режиссеров.

Трейлер фильма уже опубликован в сети, а вот увидеть историю полностью на больших экранах можно будет с 22 сентября.

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