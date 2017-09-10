Трейлер: Мария Грация Кьюри для проекта Даниила Симкина

Парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию образов, созданных специально для арт-проекта Даниила Симкина в Музее Гуггенхайма.

Мария Грация Кьюри разработала костюмы для нового проекта главного танцора Американского театра балета Даниила Симкина. Премьера получасового видеошоу Falls the Shadow состоялась в Музее Гуггенхайма в минувший понедельник. Главным хореографом проекта стал Алехандро Серрудо.

Что касается образов, то креативный директор Dior создала для танцоров проекта гимнастические костюмы в серой гамме. Одежда украшена узорами, копирующими кровеносную систему человека, и обновленным лого парижского дома.