Трейлер: Мария Грация Кьюри для проекта Даниила Симкина

Парижский дом моды выпустил капсульную коллекцию образов, созданных специально для арт-проекта Даниила Симкина в Музее Гуггенхайма.
Мария Грация Кьюри разработала костюмы для нового проекта главного танцора Американского театра балета Даниила Симкина. Премьера получасового видеошоу Falls the Shadow состоялась в Музее Гуггенхайма в минувший понедельник. Главным хореографом проекта стал Алехандро Серрудо.
Что касается образов, то креативный директор Dior создала для танцоров проекта гимнастические костюмы в серой гамме. Одежда украшена узорами, копирующими кровеносную систему человека, и обновленным лого парижского дома.
Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.
Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.