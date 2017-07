Трейлер: Новый фильм о Маноло Бланике

В середине сентября в Нью-Йорке состоится премьера нового документального фильма о легендарном дизайнере обуви.

В сети опубликован первый трейлер картины Manolo: The Boy Who Made Shoes for Lizards. Судя по ролику, документари будет легким и забавным. Об этом говорят многочисленные интервью с Рианной, Карли Клосс, Наоми Кэмпбелл, Анной Винтур и другими звездами индустрии. Очевидно, что картина станет главной модной кинопремьерой года.