Трейлер: Шокирующий фильм о моде

Гости Модного саммита в Копенгагене были шокированы документальным фильмом о текстильной промышленности Индии.

Саммит, который состоялся недавно в столице Дании, собрал топ-менеджеро крупнейших игроков модной индустрии. Также на мероприятии присутствовали представители общественных организаций и политики. Целью саммита стало обсуждение этики в моде и смежных промышленностях.

Настоящим шоком для гостей саммита стала премьера документального фильма индийского режиссера Рахула Джайна. Картина Machines показывает ритм жизни и работу гигантской текстильной фабрики, расположенной в индийском штате Гуджарат. Вместе с камерой зритель видит замкнутые помещения производства, вызывающие клаустрофобию. Однако настоящим откровением становятся реальные люди, занятые в нечеловеческой работе. Зритель собственными глазами может наблюдать, как владельцы фабрики эксплуатируют тысячи своих работников, используют детский труд, не заботятся об условиях производства.

Machines – это не просто хирургически правдивая картина рабочих будней текстильной промышленности, это еще и история неравенства и подавления людей. Оглушающий шум машин стал саундтреком к фильму, который в прошлом году получил приз за лучшую операторскую работу на кинофестивале «Сандэнс».