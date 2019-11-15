Трейлер: Вонг Карвай снял короткометражу для Saint Laurent

Парижский дом моды назначил премьеру фильма A Night in Shanghai на конец будущей недели.

Французская марка опубликовала на своем канале в YouTube трейлер короткометражного фильма A Night in Shanghai. Куратором проекта стал Вонг Карвай, который пригласил для работы над короткометражкой режиссера и фотографа Уинга Шья и модель Цзюй Сяовэнь. Полную версию фильма представят в шанхайском Yuz Museum 22 ноября, здесь ее можно будет посмотреть в течение трех дней. О сотрудничестве с Карваем креативный директор дома Энтони Ваккарелло рассказал: «Работы Карвая похожи на яркие сны, воплощенные в реальной жизни. Это подчеркивает контраст между хрупкостью человеческого существа и реальностью. Работа над фильмом основывалась на инстинктах и взаимном уважении и восхищении». Во французской компании отмечают, что видео – часть международного арт-проекта Self.