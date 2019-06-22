Три полоски adidas не признаны торговой маркой

Европейский суд вынес постановление об отказе признать три фирменных полоски спортивного бренда в качестве торговой марки.

Три параллельные полоски давно считаются составляющей фирменного стиля и логотипа спортивного бренда adidas. Однако противостояние в Европейском суде марки и бельгийского производителя Shoe Branding Europe BVBA (в его логотипе две параллельные косые полосы) расставило все по местам. Суд постановил, что три полоски adidas не являются торговой маркой, защищенной европейским законодательством.

Основанием для решения стало отсутствие «достаточных характерных особенностей, которые могут быть защищены в качестве торговой марки». Таким образом Европейский суд подтвердил решение Европейского бюро по интеллектуальной собственности от 2016 года об отказе в регистрации логотипа из трех полосок в качестве торгового знака.