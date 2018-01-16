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Артем Кузелев

Трибьют Микеланджело Антониони в новом ролике Kenzo

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  • 16 Января 201813:35
Сюжеты: Kenzo, Рекламные кампании

Парижский дом моды представил одну из самых красивых рекламных кампаний сезона весна-лето 2018.

Марка Kenzo опубликовала короткометражный фильм, посвященный весенне-летней коллекции. Съемками ролика занималась британский режиссер Ана Лили Амирпур, которая вдохновлялась культовой картиной 1966 года Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Видео почти один в один повторяет кадры фильма, а саундтреком для видеоряда служит песня Карен О, солистки группы Yeah Yeah Yeahs. К слову, Карен снялась в короткометражке в главной роли. Компанию девушке составили несколько азиатских актеров, включая модель и актрису Кико Мидзухара.

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