Трибьют Микеланджело Антониони в новом ролике Kenzo

Парижский дом моды представил одну из самых красивых рекламных кампаний сезона весна-лето 2018.

Марка Kenzo опубликовала короткометражный фильм, посвященный весенне-летней коллекции. Съемками ролика занималась британский режиссер Ана Лили Амирпур, которая вдохновлялась культовой картиной 1966 года Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Видео почти один в один повторяет кадры фильма, а саундтреком для видеоряда служит песня Карен О, солистки группы Yeah Yeah Yeahs. К слову, Карен снялась в короткометражке в главной роли. Компанию девушке составили несколько азиатских актеров, включая модель и актрису Кико Мидзухара.