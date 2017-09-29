Триумфальная осень Константина Гайдая в АВИАПАРКЕ

Дизайнер Константин Гайдай известен своими потрясающими шоу, выставками и живыми инсталляциями. Каждый показ новой коллекции - это незабываемое событие для его избранных гостей.

Впервые для показа своей коллекции головных уборов Константин Гайдай выбрал общественное пространство - торговый центр АВИАПАРК.

Название проекта «Триумф Осени» принадлежит Константину Гайдаю. «Осень - это новое начало, новая красота, новые краски и новые эмоции. Осень - это возвращение. Все вернулись в город к активной социальной жизни и культурным будням, и город заиграл новыми красками», - говорит Константин, - «мы любим приписывать осени серость, меланхолию и хандру, я же предпочитаю смотреть на нее под другим углом».

Цель инсталляции – зарядить людей позитивом, а также продемонстрировать модные тренды нового сезона. Композиция состоит из осенних образов от Uniqlo, Brooks Brothers, Stefanel, You Wanna, Viktoria Tretyak, Каляев, Trend Island, Finn Flare, а во главе возвышаются “фениксы” культового российского дизайнера Константина Гайдая, задавая вектор правильного настроения: быть яркими, активными, уникальными.

«Константин Гайдай и его творчество – это всегда разрыв шаблона. Это очень в духе мировоззрения АВИАПАРКА, и мы безумно рады, что нам удалось посотрудничать с Константином, и у нас получилась не просто экспозиция, представляющая новые осенние fashion коллекции, а именно громкий, яркий, праздничный «Триумф осени». Мы не просто приветствуем осень, а приветствуем начало активного светского, культурного сезона в городе!», - комментирует Гоар Багдасарова, директор по маркетингу торгового центра АВИАПАРК.

Для многих из нас наступивший сезон связан с эмоциональными переменами. Поэтому самое время окунуться в осень – в триумфальную осень Константина Гайдая.

Константин Гайдай входит в пятерку самых влиятельных людей русской моды. Приехав в Москву в 2003 году, он в рекордно короткие сроки добился высот и признания в модной индустрии. Гайдай успел посотрудничать со многими мировыми брендами – хрусталь Moser, меха Saga Furs, автомобили Audi, BMW, Mini Cooper, часы TAG Heuer, напитки Olmeca, Bacardi, Martini, гаджеты Alcatel, HTC, Motorola, Sony. Также его произведения можно увидеть в спектаклях и фильмах Ренаты Литвиновой и Кирилла Серебрянникова, музыкальных клипах Мумий Тролль, Евы Польны, Тимати и других артистов. А на Западе о нем говорят, как о преемнике Филипа Трейси.

Официальное открытие инсталляции «Триумф Осени» состоится 3 октября, во вторник. По случаю открытия в рамках образовательной платформы URBAN MOOD АВИАПАРК пройдет public-talk Константина Гайдая и Марии Колосовой, стилиста, редактора, модного эксперта, автора блога www.kyklamasha.com, создателя марки Body Poetry. Мария и Константин поговорят о тенденциях наступившей осени и о моде в целом.

3 октября, вторник. 19:00.

Лекторий URBAN MOOD.

Посещение public-talk по предварительной регистрации на сайте: http://aviapark.com/ru/