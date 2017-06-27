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София Голдблатт

Triumph объявляет время фиесты

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  • 27 Июня 201717:05
Сюжеты: Triumph

Мечты о приключениях в мексиканском городке Тулум отразились на купальниках Triumph в этнических принтах, плетении макраме и завязках с бусинами, а туманный морской берег послужил вдохновением для купальников монохромных расцветок.

Для девушек с атлетичной фигурой подойдет бюстгальтер с push-up вкладками, который позволяет подчеркнуть и даже увеличить округлые формы, а оригинальное исполнение спинки в виде плетения макраме и треугольный вырез дадут возможность с легкостью и комфортом играть в пляжные виды спорта. Плотный бюстгальтер на косточках и классический фасон ‘balconette', безупречно подчеркнет декольте, а яркие контрастные принты сделают оба купальника самым модным выбором этого лета.

Тем, кого наградили пышными формами отлично подойдет модель с плотными чашками, мягкой неощутимой гибкой косточкой Magic Wire и дополнительными боковыми косточками, которые вместе с расширенными бретелями обеспечивают оптимальную поддержку груди. Летний узор «тулум», вдохновленный одноименным мексиканским городом, раскрашивает купальник яркими красками в необычных, свойственных одной лишь Мексике, сочетаниях и делает его идеальным выбором для отдыха с друзьями у бассейна.

 

 

Слитные купальники Triumph станут отличным выбором для тех, кто хочет визуально «утянуть» талию. Модель, плотные чашки которой достигают размера E, приятно удивит принтом с пальмовыми листьями. Модные контрастные расцветки позволяют превратить эти купальники в стильный элемент повседневной одежды и носить с джинсами, шортами или юбкой.

 

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