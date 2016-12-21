Triumph представляет Новогоднюю коллекцию

Немецкий бренд нижнего белья Triumph представляет лукбук в поддержку специальной Новогодней коллекции, снятой фотографом Леной Важениной в роскошных Императорских апартаментах Петровского Путевого Дворца. Героинями лукбука стали российские Послы бренда Triumph, примерившие соблазнительные модели рождественской коллекции нижнего белья.

Теперь Вы знаете…

…в чем встречать Новый год? В чем секрет идеального новогоднего образа? Бренд Triumph делает эти вопросы риторическими, представляя линию преображающего белья, обеспечивающего притягательный силуэт и соблазнительные формы. Благодаря мягким гибким косточкам, произведенным в соответствии с запатентованной инновационной технологией Magic Wire™, а также регулируемым бретелям подобрать новогодний наряд больше не составит труда.

Особое внимание обращает на себя бюстгальтер со съемными бретелями в перьевой «оправе»: это вишенка на торте для тех, кто в новогоднюю ночь неизменно следует принципу «написанного пером», под звон курантов сжигая в шампанском записки с пожеланиями. Перьями «начинен» и новогодний бесшовный полукорсет (носить его можно как с бретелями, так и без, а сами бретели закрепить любым удобным способом), и даже моделирующее боди c push-up эффектом и глубоким декольте – специально для случаев, когда наряду «противопоказано» бра, например, если выбрать закрытое обтягивающее платье. Самым соблазнительным в новогодней коллекции стоит признать бюстгальтер с мягкими треугольными чашками с кружевом в виде роз.

В Новогодней коллекции бренда нашлось место и домашней одежде – элегантным «подарочным» сорочкам из атласа или вискозы с деликатным кружевным декольте, а также игривым пижамам с принтами и аппликациями, выполненным из теплого уютного хлопка и фланели.

В съемке лукбука приняли участие послы бренда Triumph в России.

Фотограф: Лена Важенина

Make-up & hair: Inglot, TIGI