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Alberta Ferretti (45)
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Артем Кузелев

Тропическая коллекция Alberta Ferretti. Cruise, 2020

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  • 21 Мая 201914:41
Сюжеты: Alberta Ferretti, cruise 2020

Итальянский дизайнер сосредоточилась на создании повседневной одежды, при этом не разочаровав поклонниц платьями, достойными красной ковровой дорожки.

Презентацию круизной коллекции будущего года Альберта Ферретти провела в респектабельном яхт-клубе в Монте-Карло. Формат мероприятия красноречиво говорил о том, к какой аудитории дизайнер обращается в своей коллекции. С одной стороны, марка Alberta Ferretti ассоциируется с элегантностью и роскошью, с другой – мы видим вещи, которые можно носить каждый день. «Было так много разговоров об уличной одежде, но я думаю, что у моих клиенток есть желание быть более эксцентричным и уникальным, чтобы говорить на более личном и особенном языке. Женщины сегодня больше не боятся дерзать», – прокомментировала шоу сама Ферретти. Яркость и дерзновение она заимствовала у тропической природы и морских курортов.

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