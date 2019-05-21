Тропическая коллекция Alberta Ferretti. Cruise, 2020

Итальянский дизайнер сосредоточилась на создании повседневной одежды, при этом не разочаровав поклонниц платьями, достойными красной ковровой дорожки.

Презентацию круизной коллекции будущего года Альберта Ферретти провела в респектабельном яхт-клубе в Монте-Карло. Формат мероприятия красноречиво говорил о том, к какой аудитории дизайнер обращается в своей коллекции. С одной стороны, марка Alberta Ferretti ассоциируется с элегантностью и роскошью, с другой – мы видим вещи, которые можно носить каждый день. «Было так много разговоров об уличной одежде, но я думаю, что у моих клиенток есть желание быть более эксцентричным и уникальным, чтобы говорить на более личном и особенном языке. Женщины сегодня больше не боятся дерзать», – прокомментировала шоу сама Ферретти. Яркость и дерзновение она заимствовала у тропической природы и морских курортов.