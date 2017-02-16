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Диана Мицкевич

Тропическое лето в новой коллекции TOM TAILOR

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  • 16 Февраля 201712:24
Сюжеты: Tom Tailor, Весна-лето 2017

Постоянно в движении и всегда в гармонии - именно так выглядит героиня новой весенне-летней коллекции популярного  немецкого бренда TOM TAILOR. 

Ей нравятся сочетать в гардеробе неожиданные комбинации: романтика хиппи, смелость сафари, авантюризм морского стиля и немного студенческой скромности преппи создают бесконечно женственный образ модной барышни нового сезона.

Дизайнерская команда TOM TAILOR предлагает нам добавить в гардероб больше естественных оттенков зелени - хаки, мха и оливкового, на которых так контрастно смотрятся забавные вышитые аппликации и слоганы.

Не бойтесь смешивать кардинально противоположные цветовые гаммы и фактуры.

Сделаем ставку на платье  в колоритных букетных принтах - пора цветения уже наступает!

Классический триколор черный-белый-красный по-прежнему вне конкуренции. В любой ситуации.

А идеальные пары джинсам составят озорная тельняшка и рубашкам с индийскими узорами в стиле хиппи. 

В прохладные дождливые дни наш лучший друг - элегантный тренч-кот, а в жару наряжаемся в девичьи летящие сарафаны и кружевные топы. И не забываем об аксессуарах - изящные этнические кулоны и браслеты создадут курортное настроение даже в будничной суете мегаполиса!

Автор: Диана Мицкевич

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