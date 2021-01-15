Трудолюбие, упорство и страсть: топ-стилист Игорь Хонин о том, как добиваться высот в работе и жизни

Каждый человек годами выстраивает собственную философию жизни и в итоге верит, что нашел универсальный секрет успеха. Однако далеко не к каждому такому человеку приходят за советом. Один из тех, чей жизненный опыт действительно стоит изучения — Игорь Хонин, топ-стилист, колорист с опытом более 18 лет, единственный амбассадор бренда Wella Professionals и бразильской фирмы Brae в России и Восточной Европе, основатель и владелец салона красоты "Студия Игоря Хонина" — рассказал о качествах, которые позволили ему взлететь.

Любовь к своему делу

Невозможно стать успешным педиатром, если мечтаешь о хирургии. Атеисты не идут в церковную службу. Чтобы стать лидером определенной ниши, человек должен быть уверен, что нашел свое призвание. Игорь Хонин пришел к этому рано — семья владела салоном красоты, и он впитал эту культуру “с молоком матери”. Однако успехом он обязан не столько условиям, в которых рос, сколько огромной страсти к своей работе. Далеко не каждый ребенок, заканчивая школу, может похвастаться большим опытом работы. Игорь мог. В старших классах он уже стриг и одноклассников, и преподавателей.

Страсть к профессии не угасла и с возрастом. “Я учился у лучших мастеров, в том числе у тех, к кому почти невозможно попасть. Если я видел хорошую работу, то шел на все, чтобы перенять опыт у этого мастера. Я люблю свою работу, люблю видеть радостных и благодарных клиентов, поэтому не перегораю” — рассказывает Игорь Хонин, топ-стилист, колорист, основатель и владелец салона красоты "Студия Игоря Хонина".

Соревнование с самим собой

Серьезного успеха добивается тот, кто упорно работает и постоянно стремится к большему. Игорь Хонин никогда не останавливался на достигнутом результате. Каждый раз, когда ситуация становится комфортной и стабильной, он задает себе вопрос: “А что дальше? Куда я теперь могу расти?”. Это помогает держаться в тонусе, не расслабляться.

Труд и самодисциплина

Даже самый профессиональный специалист не продвинется ни на шаг, пока не научится контролировать себя. “Надо быть трудолюбивым и дисциплинированным, особенно, когда работаешь сам на себя. Я всегда внимательно подхожу к каждому этапу работы: начиная с диагностики состояния волос и заканчивая укладкой. Никогда не работаю “в пол руки”. Это качество помогает не только в профессиональной сфере, но и в жизни.” — делится Игорь Хонин, топ-стилист.

Игорь Хонин всегда понимал, зачем делает свою работу, старательно решал каждую задачу. Такой подход к жизни не оставил топ-стилисту шансов на заурядность и вывел на высокий уровень во всех сферах.