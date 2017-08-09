Туфли-убийцы: Стильные ролики от Saint Laurent

Парижский дом моды выпустил модель-гибрид обуви, объединяющую классические туфли на шпильке и ролики.

Дом Saint Laurent всегда отличался очень стильными и выразительными аксессуарами. Однако на этот раз Энотони Ваккарелло решил пойти еще дальше. Недавно креативный директор бренда представил странную пару обуви на колесиках. Модель объединяет черты роскошных туфель на шпильке и роликовых коньков в духе ретро. Критики уже обозвали новинку туфлями-убийцами, но это не помешало публично опробовать их таким стильным девушкам, как Рианна и Селин Дион. Стоимость пары составляет 2 000 фунтов стерлингов.