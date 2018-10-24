«Тургеневские девушки» снова в моде

В Государственном музее А.С. Пушкина состоялся необычный показ мод.



Спешу сразу успокоить - помня недавние страсти вокруг РГБ – тарелки около экспонатов не мелькали и модели ходили

не по столам, а только по полу.



Да и модели были не простые, а самые настоящие «тургеневские девушки» - пусть и современные.



К грядущему двухсотлетнему юбилею Тургенева - а это 9 ноября, совсем скоро - молодые дизайнеры, студенты Института дизайна и рекламы Международной академии бизнеса и управления, создали коллекцию женской одежды Beige in look.



Итак - как может выглядеть тургеневская девушка из третьего тысячелетия?





«Мы создали образ современной тургеневской девушки, опираясь на последние мировые тенденции. Сейчас наступает эра консерватизма, в моду возвращаются традиционные ценности», - рассказывал перед показом директор Института дизайна и рекламы Андрей Сафинин, студенты которого работали над новой коллекцией. Юные дизайнеры взяли два вида фатина – розовато-сиреневого оттенка и цвета капучино – и создали платья в форме трапеции.





«Мы принципиально отказались от серёжек, каблуков и яркого макияжа. Тургеневская девушка не выставляет себя напоказ, не является сексуальным объектом. Она - личность, главное для неё - настоящие чувства», - отметил директор.





А я отмечу, что каблуки всё-таки были. Впрочем, и без них девушки на подиуме выглядели вполне сексуально. И за это - разве можно упрекнуть?



Популярные в этом году кокошники тоже имели место.



«Как и героини Тургенева, это романтическая, тонкая, скромная, но сильная натура со свободными прогрессивными взглядами, - продолжает Сафинин. - Этот образ мы постарались передать в нашей коллекции». Видимо, поэтому все модели выходили на подиум с томиком Тургенева в руках.



«Девушка, появившаяся на публике в фатиновом платье с книгой в руках, будет выглядеть более прогрессивной и смелой, чем та, что наденет новомодную футболку и джинсы. Конечно, наши наряды не повседневные, но их можно надеть на выставку, на премьеру в театр, на театральную премию, на выпускной вечер или на свадьбу».





Платья декорированы текстильными розами – любимыми цветами Ивана Сергеевича.



И не только розами.

Это, надо полагать, Му-Му?

Или знаменитая охотничья Дианка?



Вместе с профессиональными моделями наряды представляли молодые актрисы московских театров и поэтессы.





Коллекция полностью студенческая и продаваться в бутиках не будет.



А перед дефиле презентовали «всенародную» видеокнигу «Ася» – жемчужину отечественной поэтической прозы по кусочку читали разные люди, как селебритиз, так и рядовые граждане. И подвели итоги конкурса рассказов о первой любви «Любовь, Тургенев, лето». Одним из победителей стал рассказ о любви водителя троллейбуса к ... своему троллейбусу. Троллейбус в данном случае - девушка. Тоже тургеневская?



Михаил ГУРЕВИЧ