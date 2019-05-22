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FashionWithPassion

Творческий союз модного дома Lipault

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  • 22 Мая 201919:26
Сюжеты: Сумки

Модный дом Lipault объединил усилия с известным модным иллюстратором Изаком Зену, чтобы представить невероятно женственную капсульную коллекцию, воспевающую непередаваемый стиль парижанок.

Этот многогранный художник поистине очарован женщинами, а также идеалом «Женщины», всю сущность которой он и передаёт умелыми штрихами. Он превознёс разные стороны своей архетипичной «Парижанки» в серии иллюстраций, посвящённой ярким и модным аксессуарам, которая была нанесена на культовые продукты молодого парижского дома.

В результате данного сотрудничества были созданы 6 силуэтов женщин Lipault – модных, изысканных, озорных, уверенных в себе – таких, какими мы их любим. Они украсили сумки для ручной клади, сумки-тоут, сумки-боулинг и косметички.

Все элементы коллекции представлены в двух цветах: Night Blue и Garnet Red.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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