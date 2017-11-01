Твоя француженка Nina

85 лет назад итальянка Мария, эмигрировавшая ранее с семьей в Париж, открыла торговый дом Nina Ricci. Название дома было комбинацией из имени Нина, котором ее называли в семье, и фамилии ее мужа - Риччи. Спустя некоторое время ее сын Робер, активно принимавший участие в развитии бренд, создал отдел парфюмерии, и в 1946 году под вышел первый аромат Nina Ricci - Coeur Joir.

В 2006 году были выпущены новые духи Nina в волшебном флаконе-яблочке. Кстати, этот аромат стал вторым, носящим имя создательницы модного дома, но именно ему было суждено обрести неслыханную популярность.

Парфюм обладает цветочным ароматом, который в моменты уныния укутает в теплый и нежный шлейф и поднимет настроение. С первого знакомства сладкий, чарующий вкус поразит вас в самое сердце.

Рецепт женственного аромата одновременно сложен и прост: парфюмеры взяли лучшие компоненты светлых древесных пород – белый кедр из Вирджинии и яблоню, подчеркнув чувственность и женственность нежным мускусом, ванилью и пралине. Особую изюминку аромату придает интенсивный запах пионов в окружении карамельно-яблочных нот.

Сосудом для этого сладкого нектара служит флакон, выполненный в форме яблока, и накрытый листьями серебристого цвета, и выглядит он действительно волшебно. В первой рекламной кампании, одетая в пышное платье модель Руслана Коршунова оказывалась в зачарованном замке, где на самой вершине дерева на ветвях растет заветное «яблочко».

И вот уже более 10 лет это самое «волшебное яблочко» не теряет своей популярности: манит женщин и кружит головы мужчинам.