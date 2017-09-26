Твоя стильная осень с Riva Moscow и PokupkaLux

Современная жительница мегаполиса голосует за городской шик – свежее направление в моде, гармонично сочетающее минимал-эстетику, классические модели, строгий деловой стиль и расслабленный повседневный кэжуал. Городской шик успел завоевать сердца самых разных представительниц прекрасного пола: от едва вступивших во взрослую жизнь студенток до тех, кто уже уверенно продвигается по карьерной лестнице, от целеустремленных бизнес-леди до фрилансеров различных творческих профессий, от суперзанятых мам до влюбленных девушек с парящей походкой и горящими глазами. Впрочем, последнее вам может обеспечить не только новый роман, но и новый наряд, как будто сшитый специально для вас. Такой, как предлагают бренд производитель женской одежды RIVA Moscow и интернет-магазин верхней одежды PokupkaLux.

Предметы гардероба в стиле городской шик выгодно отличаются своей универсальностью. Они комфортны и неприхотливы в уходе, как того требует энергичный ритм двадцать первого века, однако без ущерба эстетической стороне наряда. Сложно сбалансировать в одном комплекте элегантность ladylike с неформальностью и толикой нарочитой небрежности, но RIVA Moscow и PokupkaLux это удается на сто процентов. Удобство предлагаемых изделий достигается за счет отсутствия вычурного кроя, подбора правильных тканей и функциональной фурнитуры. Диапазон повседневной одежды горожанок невероятно широк, начиная от блузок, роскошных юбок и утонченных платьев-футляров до идеально сидящих легких пуховых курток, плащей и пальто.

Палитра городского шика не броска и достаточно нейтральна, что обеспечивает легкое сочетание базовых вещей друг с другом и быстрое собирание по утрам различных комплектов. Но это не значит, что гардероб должен выкраситься в унылый черно-серо-белый ахроматизм. Тотал-луки – это удобно и стильно, однако не стоит избегать и ярких цветовых акцентов (даже таких витаминных, как фуксия или оранжевый), и неожиданных контрастов, и необычных принтов.

Одежда в стиле городской шик выглядит уместно в любой ситуации, будь то деловая встреча с заключением важного контракта, вечер в приятной компании, шопинг с подругами в любимом бутике или торговом центре, посещение интересной выставки, премьера нашумевшей балетной постановки или нового блокбастера, спонтанная вечеринка до самого утра, прогулка по улицам родного города или романтический ужин с мужчиной мечты. В любом из нарядов от RIVA Moscow и PokupkaLux вы будете чувствовать себя звездой. И что немаловажно – составите максимально утилитарный и стильный гардероб с минимальными затратами.

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www.riva-msk.ru

www.pokupkalux.ru

@riva_msk

@pokupkalux