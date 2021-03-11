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Твоя сумка – твои правила: новая базовая коллекция бренда Pepfer

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  • 11 Марта 202119:58
Сюжеты: Сумки

Добавить иронии в повседневную жизнь современной женщины и помочь окружающей среде – две главные причины, которые привели к созданию коллекции базовых сумок на каждый день и оригинальных аксессуаров.

В новой коллекции Pepfer представлены модели актуальных форм, которые выполнены в однотонных базовых цветах (бежевом, белом, сером и черном) из натуральной кожи высокого качества. Эту базовую коллекцию дополняет линия ярких оригинальных аксессуаров. Цветные ручки, удобные ремни, забавные подвески, брелоки в виде сердца с объемной вышивкой, кисточки – все это позволит в любой момент изменить свой образ под настроение и ситуацию.

Важно и то, что для создания подобных аксессуаров дизайнер Вера Прокина использовала материалы, которые обычно утилизируются, как лишние: таким образом обрезки кожи идут в дело, а не расточительно уничтожаются. Бережное отношение к ресурсам, стремление к осознанному образу жизни – то, что отличает современного человека, думающего об окружающем мире.

 

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