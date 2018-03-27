Ты «IN MOTION» вместе с коллекцией Roy Robson весна/лето 2018

В весенне-летнем сезоне на 2018 г. ROY ROBSON ещё раз развивает тему „Separate Suit“ (то есть пиджаки, жилеты и брюки костюмов могут быть заказаны по отдельности):

Разновидность костюмов особенно радует, ведь тут можно подобрать не только костюм «EVENT»- для торжественных случаев, выполненные в различных фасонах приталенного силуэта Slim-Fit с нарядной отделкой из атласа, но и костюм «TRAVELLER» для командировок, где ткани практически не мнутся. Укомплектованные костюмы получаютновую интерпретацию благодаря свежим, современным моделями зауженного силуэта в сочетании с эластичными тканями и, тем самым, полностью соответствует коллекционной теме „IN MOTION“, а логическим завершением ассортимента костюмов является премиум-коллекция «1922», отличающаяся множеством элементов обработки, присущим портновскому искусству и особенным выбором роскошных материалов выдающихся ткачей из итальянской Бьеллы.

Пиджаки весенне-летней коллекции ROY ROBSON в красных и зелёных тонах усиливают эффект, отражая в полной мере глобальную тему коллекции „IN MOTION“. Жилеты (либо в сочетании с подходящим пиджаком, либо отдельно) дополняют стиль лета 2018. Спортивность деталей отделки пиджаков достигается использованием сочетаний двух различных материалов.

Коллекции спортивных брюк от ROY ROBSON в весенне-летнем сезоне 2018 г. определяется новыми структурами, различными видами набивного и мелкого рисунка, свежими цветами и прекрасным удобством в носке.В центре внимания находятся современные слаксы, которые гармонично вливаются в общий имидж коллекции от РОЙ РОБСОН.

И подбор сорочек от ROY ROBSON в новой коллекции , представлены здесь новыми видами минималистического, набивного либо жаккардового рисунка в яркой цветовой гамме, гарантирующей привлекательность ассортимента в магазинах.

PREMIUM-Cotton: Эта группа коллекции изготовлена из эксклюзивного, особенно тонкого и длинноволокнистого хлопка из экологически чистого и социально отвественного производства в долине Меандер. Замечательные цвета, необыкновенное удобство в носке и отказ от химических добавок. Специальная этикетка на каждой сорочке помогает быстро убедить потребителя в высоком качестве продукта. Весенне-летняя коллекция от ROY ROBSON 2018 г. предлагает эти сорочки из новых структурных тканей в свежих, в т.ч. меланжевых тонах.

Ну, а популярность коллекции обуви от ROY ROBSON постоянно растёт, что ведёт к её дальнейшему развитию. И в весенне-летнем сезоне 2018 г. РОЙ РОБСОН разработал, наряду с уже популярными моделями делового, спортивно-элегантного и спортивного стиля, новые фасоны, которые непременно убедят потребителей. Придерживаясь девиза «IN MOTION», новые модели и цвета сливаются в гармоничное, привлекательное летнее предложение обуви. Высокие требования к качеству выступили определяющими критериями в выборе видов кожи и аксессуаров.