Girl power: знаменитости поддержали благотворительную акцию Л'Этуаль

Л’Этуаль, лидер парфюмерно-косметического рынка России, совместно с сетью взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» объявили о старте новой благотворительной акции «Успех вопреки всему» в поддержку женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Спикерами на пресс-конференции выступили Ксения Собчак, Надин Серовски, Юля Паршута, Алена Попова, Екатерина Круглик, Зара Арутюнян, модератором была Оксана Пушкина. Каждая героиня имеет свою историю жизни и успеха, но всех их объединяет неравнодушие к положению женщин в современном мире, а также проблеме домашнего насилия, которая была поднята на мероприятии.

В преддверии 8 Марта Л’Этуаль и сеть взаимопомощи женщин «ТыНеОдна» объявили о старте совместной благотворительной акции «Успех вопреки всему», чтобы не только привлечь внимание к этой проблеме, но и внести вклад в ее решение.



В рамках акции с 26 февраля по 8 марта 2021 года 100 рублей с покупки всех ароматов Salvatore

Ferragamo онлайн на сайте letu.ru и в розничных магазинах Л’Этуаль будут переведены в сеть

взаимопомощи женщин «ТыНеОдна».

Собранные средства пойдут на помощь женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации и нуждаются в психологической, юридической и финансовой помощи, а также в информационной поддержке.

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По данным пресс-службы проекта.