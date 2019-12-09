У Александра Вэнга коллаборация с McDonald’s

Американская марка Alexander Wang выпустила коллекцию аксессуаров совместно с сетью McDonald’s.

Александр Вэнг анонсировал капсульную коллекцию сумок Black x Golden, вдохновленных упаковкой для фаст-фуда. Американский дизайнер придумал две модели в духе сети ресторанов McDonald’s. Сумка для ланча буквально повторяет дизайн бумажных пакетов для заказов на вынос, а более вместительная корзинка для пикника украшена серебряной буквой «А» и лого McDonald’s.

В продаже модели появятся 10 декабря на официальном сайте McDonald’s. Сумку Lunch Bag можно будет приобрести за 14 долларов, а корзинка, вышедшую ограниченным тиражом в 300 штук, за 835 долларов. Те, кто успеют приобрести корзинки до 21 декабря McDonald’s и Alexander Wang пригласят на совместное предрождественское мероприятие.