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Артем Кузелев

У Alexander Wang новый генеральный директор

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  • 05 Октября 201710:26
Сюжеты: Vera Wang

Александр Вэнг уступил место главы собственной компании более опытной Лизе Герш.

В течение последнего года Александр Вэнг совмещал две должности в собственной компании: креативного директора и генерального директора. Однако, по всей видимости, такой нагрузки дизайнер не выдержал и пригласил к руководству более опытную коллегу. Теперь генеральным директором Alexander Wang станет Лиза Герш, ранее занимавшая пост главы в Goop и Martha Stewart Omnimedia.

Новое назначение Лиза прокомментировала так: «Бренд Alexander Wang всегда ассоциировался со стилем, инновациями и высочайшим уровнем качества. Я с нетерпением жду возможности поработать с Александром и его командой и продолжить строительство марки, чтобы восхищать клиентов продуктами и творческим видением».

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