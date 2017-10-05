У Alexander Wang новый генеральный директор

Александр Вэнг уступил место главы собственной компании более опытной Лизе Герш.

В течение последнего года Александр Вэнг совмещал две должности в собственной компании: креативного директора и генерального директора. Однако, по всей видимости, такой нагрузки дизайнер не выдержал и пригласил к руководству более опытную коллегу. Теперь генеральным директором Alexander Wang станет Лиза Герш, ранее занимавшая пост главы в Goop и Martha Stewart Omnimedia.

Новое назначение Лиза прокомментировала так: «Бренд Alexander Wang всегда ассоциировался со стилем, инновациями и высочайшим уровнем качества. Я с нетерпением жду возможности поработать с Александром и его командой и продолжить строительство марки, чтобы восхищать клиентов продуктами и творческим видением».