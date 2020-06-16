У американского Harper’s Bazaar новый главный редактор

Первым темнокожим редактором в истории издания стала Самира Наср.

В американском отделении Harper’s Bazaar сообщили о назначении нового главного редактора. Гленду Бейли, которая руководила изданием 19 лет, сменила Самира Наср, имеющая опыт ассистентки Грейс Коддингтон в Vogue, автора Harper’s Bazaar и стилиста InStyle. С 2013 по 2018 годы Наср возглавляла отдел моды в Elle, а последние два года была директором моды в Vanity Fair. Вступив в новую должность, новый главред сказала: «Я гордая дочь выходца из Ливана и уроженки Тринидада, мое мировоззрение обширно и основано на убеждении, что репрезентация имеет значение. Для меня важно начать новую главу в истории Harper’s Bazaar, пролив свет на всех людей, которые, по моему мнению, являются вдохновляющими голосами нашего времени. Я буду работать над тем, чтобы позволить им делиться историями, которые еще не были рассказаны».