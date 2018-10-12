У Анны Делло Руссо новая работа

Знаменитый креативный директор и редактор японского Vogue получила должность научного директора Института Марангони.

Европейский вуз, готовящий специалистов модной индустрии, пригласил Анну Делло Руссо заняться воспитанием нового поколения дизайнеров. Редактор Vogue Japan станет первым амбассадором Института Марангони, а также займет пост научного директора заведения. Главной задачей Анны будет продвижение итальянского института за пределами родины и организация различный образовательных мероприятий.