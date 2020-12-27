У Анны Винтур появились новые полномочия в Conde Nast

До последнего времени Анна Винтур являлась главным редактором американского Vogue и креативным директором и глобальным советником Conde Nast по контенту. Недавно руководство издательского дома расширило ее полномочия до глобального редакционного директора Vogue.

Изменения связаны с процессом трансформации в группе Conde Nast, которая теперь ориентируется на адаптацию бизнеса к реалиям современной цифровой эпохи и старается в сложных экономических условиях сохранить рентабельность.

Кроме того, в издательстве сообщают о появлении в ряде редакций позиции глобального редакционного директора. Например, в AD эту должность займет Эми Астли, в Conde Nast Traveler – Дивия Тани, в GQ – Уилл Уэлш. Главред британского Vogue Эдвард Эннинфул назначен на пост европейского редакционного директора, в Vanity Fair эту позицию займет главный редактор Vanity Fair Italia Симоне Маркетти.