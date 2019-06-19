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Артем Кузелев

У Bottega Veneta новый исполнительный директор

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  • 19 Июня 201911:51
Сюжеты: Bottega Veneta

Руководство фэшн-конгломерата Kering объявило имя нового топ-менеджера итальянского дома моды.

С 1 сентября этого года пост исполнительного директора в итальянском доме моды Bottega Veneta займет Бартоломео Ронгон. Ранее 48-летний топ-менеджер занимал должность операционного директора в парижском доме Saint Laurent. Сообщается, что, вступив в свои права с началом нового сезона, Ронгон также войдет в состав исполнительного комитета Kering.

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