У Bottega Veneta новый исполнительный директор

Руководство фэшн-конгломерата Kering объявило имя нового топ-менеджера итальянского дома моды.

С 1 сентября этого года пост исполнительного директора в итальянском доме моды Bottega Veneta займет Бартоломео Ронгон. Ранее 48-летний топ-менеджер занимал должность операционного директора в парижском доме Saint Laurent. Сообщается, что, вступив в свои права с началом нового сезона, Ронгон также войдет в состав исполнительного комитета Kering.