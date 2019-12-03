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Артем Кузелев

У бренда Isabel Marant первый монобренд в Москве

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  • 03 Декабря 201910:41
Сюжеты: Isabel Marant

Парижская марка дебютировала в России с первым монобрендовым магазином.

В московском «Крокус Сити Молле» появился первый монобрендовый магазин французского дома моды Isabel Marant. Бутик расположен на первом этаже торгового центра и занимает площадь 160 квадратных метров. По словам представителей марки, в будущем возможно расширение сети. В ассортименте магазина основная коллекция Isabel Marant, обувь и аксессуары, а также линейка Isabel Marant Etoile.

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