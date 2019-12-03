У бренда Isabel Marant первый монобренд в Москве

Парижская марка дебютировала в России с первым монобрендовым магазином.

В московском «Крокус Сити Молле» появился первый монобрендовый магазин французского дома моды Isabel Marant. Бутик расположен на первом этаже торгового центра и занимает площадь 160 квадратных метров. По словам представителей марки, в будущем возможно расширение сети. В ассортименте магазина основная коллекция Isabel Marant, обувь и аксессуары, а также линейка Isabel Marant Etoile.