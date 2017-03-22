Вход
ADV
Интересно
Brioni (21)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У Brioni новый генеральный директор

  • 72
  • 0
  • 22 Марта 201709:07
Сюжеты: Brioni

Руководство марки подтвердила назначение Фабрицио Малверди на освободившееся недавно место генерального директора.

В официальном заявлении итальянского дома говорится: «В качестве генерального директора Brioni Фабрицио займется международной экспансией бренда». Руководство компании делает ставку на многолетний опыт Малверди, который с 1990-х годов успел поработать на высоких постах в Vivienne Westwood, Maison Martin Margiela, Calvin Klein Collection, Mila Schon Group, John Galliano, Givenchy, Dior Homme, а также Agent Provocateur. Столь внушительное резюме не может не впечатлять!

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru