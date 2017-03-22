У Brioni новый генеральный директор

Руководство марки подтвердила назначение Фабрицио Малверди на освободившееся недавно место генерального директора.

В официальном заявлении итальянского дома говорится: «В качестве генерального директора Brioni Фабрицио займется международной экспансией бренда». Руководство компании делает ставку на многолетний опыт Малверди, который с 1990-х годов успел поработать на высоких постах в Vivienne Westwood, Maison Martin Margiela, Calvin Klein Collection, Mila Schon Group, John Galliano, Givenchy, Dior Homme, а также Agent Provocateur. Столь внушительное резюме не может не впечатлять!