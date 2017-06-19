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Артем Кузелев

У британского Vogue новый директор моды

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  • 19 Июня 201714:48
Сюжеты: Vogue

Новый главный редактор издания Эдвард Эннифул объявил он назначении директора моды журнала.

Возглавивший недавно британский Vogue Эдвард Эннифул объяил на днях имя нового фэшн-директора издания. Покинувшую редакцию Люсинду Чамберс заменит Венеция Скотт, ранее работавшая с в качестве директора моды с самыми разными изданиями. Скотт начала карьеру в британском Vogue, где работала под управлением Грейс Коддингтон. Затем журналистка сотрудничала с Vogue Italia, AnOther, Face, i-D, Vogue Paris, W, Self Service, Dazed & Confused, POP и многими другими журналами. Венеция займет свое новое рабочее место уже 10 июля этого года.

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