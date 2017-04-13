У британского Vogue новый главный редактор

Одну из самых старейших и авторитетных версий Vogue возглавил стилист и редактор Эдвард Эннифул.

Еще в январе было объявлено, что спустя 25 лет работы с поста главного редактора британского Vogue уходит Александра Шульман. Последующие месяцы модная общественность гадала, кто же станет во главе авторитетного издания, однако ответ оказался для всех неожиданным. На днях стало известно, что с августа этого года издание возглавит легендарный стилист и редактор Эдвард Эннифул.

Ранее Эннифул занимал пост фэшн-редактора журналов i-D и W, а также успел посотрудничать с американской и итальянской версиями Vogue. Он также имеет ряд престижных наград из области модной индустрии, в числе которых специальная Премия Изабеллы Блоу British Fashion Awards и Орден Британской империи за вклад в развитие моды.