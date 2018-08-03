У Burberry обновился фирменный стиль

Риккардо Тиши представил новый логотип и монограмму британского дома моды.

Новый креативный директор марки Burberry представил новый логотип и монограмму. В своем Instagram Рикардо Тиши опубликовал элементы фирменного стиля британского дома, разработанные дизайнером Питером Сэвилом.

Рикардо подчеркнул, что в совместной работе с Пиетром он ориентировался на вариант лого 1908 года.