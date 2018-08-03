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Артем Кузелев

У Burberry обновился фирменный стиль

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  • 03 Августа 201811:22
Сюжеты: BURBERRY

Риккардо Тиши представил новый логотип и монограмму британского дома моды.

Новый креативный директор марки Burberry представил новый логотип и монограмму. В своем Instagram Рикардо Тиши опубликовал элементы фирменного стиля британского дома, разработанные дизайнером Питером Сэвилом.

Рикардо подчеркнул, что в совместной работе с Пиетром он ориентировался на вариант лого 1908 года.

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