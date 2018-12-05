У Calvin Klein появилась детская линия

Джинсовое направление американской марки дебютировало с детской коллекцией, адресованной европейским клиентам.

После заявления о падении роста доходов американская компания объявила о запуске детской линии. Новая коллекция станет частью бренда Calvin Klein Jeans и выйдет к весне будущего года. Правда в дебютной коллекции есть два важных момента. Во-первых, она адресуется все-таки тинейджерам от 14 до 16 лет, а не детям. Во-вторых, представлена она будет только на европейском рынке. Всего в коллекцию войдет 50 предметов для девочек и 48 – для мальчиков, стоимость которых будет укладываться в диапазон от 25 до 180 евро.