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Артем Кузелев

У Calvin Klein появилась детская линия

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  • 05 Декабря 201810:56
Сюжеты: Calvin Klein

Джинсовое направление американской марки дебютировало с детской коллекцией, адресованной европейским клиентам.

После заявления о падении роста доходов американская компания объявила о запуске детской линии. Новая коллекция станет частью бренда Calvin Klein Jeans и выйдет к весне будущего года. Правда в дебютной коллекции есть два важных момента. Во-первых, она адресуется все-таки тинейджерам от 14 до 16 лет, а не детям. Во-вторых, представлена она будет только на европейском рынке. Всего в коллекцию войдет 50 предметов для девочек и 48 – для мальчиков, стоимость которых будет укладываться в диапазон от 25 до 180 евро.

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