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Артем Кузелев

У Chanel еще одно кожевенное производство

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  • 07 Сентября 201821:19
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды полностью выкупил испанскую компанию Colomer Leather Group.

На днях руководство дома Chanel сообщило о том, что испанское предприятие стало частью французской компании. Теперь у парижан появится оптимальный доступ к материалам для производства аксессуаров, обуви и других изделий. Топ-менеджеры Chanel также говорят о том, что приобретение Colomer Leather – это очередной инвестиционный проект, который призван сохранить традиции выделки кожи и качество продукции.

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