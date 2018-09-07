У Chanel еще одно кожевенное производство

Парижский дом моды полностью выкупил испанскую компанию Colomer Leather Group.

На днях руководство дома Chanel сообщило о том, что испанское предприятие стало частью французской компании. Теперь у парижан появится оптимальный доступ к материалам для производства аксессуаров, обуви и других изделий. Топ-менеджеры Chanel также говорят о том, что приобретение Colomer Leather – это очередной инвестиционный проект, который призван сохранить традиции выделки кожи и качество продукции.