У Дэвида Линча собственная ювелирная линия

Культовый режиссер, успешный продюсер, талантливый художник и известный музыкант запустил собственную ювелирную линию.

Легенда кино основал собственную ювелирную марку Meditating Eye, часть выручки которой будет отправляться в благотворительный фонд Дэвида Линча. В коллекции представлены браслеты и ожерелья, украшенные элементами с открытым глазом с одной стороны и закрытым — с другой. Как заметил новоиспеченный ювелир, коллекция Meditating Eye адресована людям, которые ищут путь к «океану чистого сознания».

Известно, что 20% с выручки от продажи каждого предмета будут пожертвованы Фонду Дэвида Линча, который работает в направлении оказания помощи ветеранам и жертвам семейного насилия по методу трансцендентальной медитации. Фонд, основанный в 2005 году, также помогает бездомным, заключенным и людям, живущим с ВИЧ/СПИД.