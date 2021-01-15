У дома Balmain новый коммерческий директор

В парижском доме моды сообщили о новом назначении. Коммерческим директором Balmain в январе 2021 года стал Матье Петри. Назначение стало продолжением процесса реорганизации, в рамках которого в прошлом месяце главой отделения мерчендайзинга был назначен Танкред де Лалун.

Главную задачу Петри на новой должности в компании определяют так: «Определить и установить новую политику, чтобы оптимизировать результаты работы различных каналов дистрибуции в мире – оптовых и розничных – в соответствии с имиджем бренда для всех линий Balmain».

О новом коммерческом директоре известно, что он является выпускником Высшей школы экономических и коммерческих наук. Ранее Матье Петри курировал розничную сеть Chaumet (LVMH) на европейском рынке. Работал также в LVMH старшим менеджером проекта и старшим вице-президентом по стратегии. Кроме того, у Петри есть опыт руководства проектами в Boston Consulting Group и отделе маркетинга Bouygues Telecom.