У дома Celine появится своя линия высокой парфюмерии

Креативный директор парижской марки Эди Слиман анонсировал запуск новой линии ароматов.
Парижский дом моды Celine сообщил в своем Instagram-аккаунте о запуске новой коллекции ароматов. Линия получила название La Collection Celine Haute Parfumerie, а над созданием ароматов работал сам Эди Слиман. Точная дата релиза пока что не раскрывается, одна креативный директор бренда сообщил: «Иногда следование классике имеет больше смысла, чем создание чего-то нового, а иногда оно даже оказывается более современным. Мне хотелось, чтобы эта линия была никак не связана со скоротечностью моды, чтобы она воплощала идею долголетия».
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