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Артем Кузелев

У дома Chanel новая мужская линия

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  • 03 Октября 201809:58
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды объявил о покупке марки мужской пляжной моды Orlebar Brown.

Руководство парижского дома Chanel продолжает активно инвестировать в развитие. Недавно марка приобрела 20% часовой компании F.P. Journe, а теперь объявила о расширении мужского ассортимента. На днях дом Chanel приобрел британский бренд мужской пляжной моды Orlebar Brown. Глобальный финансовый директор французской компании Филипп Блондьо сообщил: «Наряду с тем, что мы разделяем общие ценности и одинаковый подход к делу, эта покупка предоставляет идеальную возможность для синергии брендов Orlebar Brown и Eres». В ближайшее время новый владелец планирует развивать новую марку в цифровом пространстве и открывать новые магазины на территории Америки, Европы и в Азии.

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