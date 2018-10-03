У дома Chanel новая мужская линия

Парижский дом моды объявил о покупке марки мужской пляжной моды Orlebar Brown.

Руководство парижского дома Chanel продолжает активно инвестировать в развитие. Недавно марка приобрела 20% часовой компании F.P. Journe, а теперь объявила о расширении мужского ассортимента. На днях дом Chanel приобрел британский бренд мужской пляжной моды Orlebar Brown. Глобальный финансовый директор французской компании Филипп Блондьо сообщил: «Наряду с тем, что мы разделяем общие ценности и одинаковый подход к делу, эта покупка предоставляет идеальную возможность для синергии брендов Orlebar Brown и Eres». В ближайшее время новый владелец планирует развивать новую марку в цифровом пространстве и открывать новые магазины на территории Америки, Европы и в Азии.