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Артем Кузелев

У дома Chanel появилась новая экологическая программа

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  • 17 Марта 202010:49
Сюжеты: Chanel

Парижский дом моды презентовал стратегию, получившую название Chanel Mission 1,5° и направленную на развитие марки в соответствии с Парижскими климатическими соглашениями 2015 года.

Цель программы – удержать рост температуры на уровне 1,5° в год. В новой стратегии говорится обо всех аспектах бизнеса Chanel, в том числе и в части сотрудничества с поставщиками. В документе также прописаны четыре основные задачи Chanel на ближайшее время: сократить к 2030 году углеродный след от деятельности компании на 50%, перейти на возобновляемую энергетику к 2025 году, сбалансировать остаточные выбросы парниковых газов и профинансировать адаптацию к изменениям климата.

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