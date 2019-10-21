У дома Dior еще одна мужская линия

Креативный директор мужского направления дома Ким Джонс запустил линию базового гардероба Dior Homme Essentials.

Креативный директор Dior Homme представил лукбук, в котором объединил самые необходимые для мужского гардероба вещи. Базовая линейка получила название Essentials и составлена из одежды и аксессуаров. В числе классических вещей рубашки, футболки, шорты, брюки, джинсы, пиджаки, костюмы, кожаные куртки, пуховики, миниатюрные сумки, багаж и рюкзаки. Основными материалами коллекции стали поплин, кашемир и японский деним. Палитра базовая, сдержанная: черный, белый, голубой, темно-синий.