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Артем Кузелев

У дома Dior еще одна мужская линия

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  • 21 Октября 201910:42
Сюжеты: Dior

Креативный директор мужского направления дома Ким Джонс запустил линию базового гардероба Dior Homme Essentials.

Креативный директор Dior Homme представил лукбук, в котором объединил самые необходимые для мужского гардероба вещи. Базовая линейка получила название Essentials и составлена из одежды и аксессуаров. В числе классических вещей рубашки, футболки, шорты, брюки, джинсы, пиджаки, костюмы, кожаные куртки, пуховики, миниатюрные сумки, багаж и рюкзаки. Основными материалами коллекции стали поплин, кашемир и японский деним. Палитра базовая, сдержанная: черный, белый, голубой, темно-синий.

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