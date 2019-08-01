У дома Dior новый лайфстайл-магазин

В Париже начал работу первый магазин дома, полностью посвященный интерьерному дизайну.

Парижский дом оды объявил о премьере. На Авеню Монтень, 28, в пространстве, где раньше продавались очки и оправы Dior, открылся лайфстайл-магазин. В представленном ассортименте посуда, домашний текстиль и предметы мебели. Здесь также можно найти вещи из коллекции, созданной в коллаборации со студией архитектуры и дизайна DimoreStudio.