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Артем Кузелев

У дома Dior новый лайфстайл-магазин

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  • 01 Августа 201911:17
Сюжеты: Dior

В Париже начал работу первый магазин дома, полностью посвященный интерьерному дизайну.

Парижский дом оды объявил о премьере. На Авеню Монтень, 28, в пространстве, где раньше продавались очки и оправы Dior, открылся лайфстайл-магазин. В представленном ассортименте посуда, домашний текстиль и предметы мебели. Здесь также можно найти вещи из коллекции, созданной в коллаборации со студией архитектуры и дизайна DimoreStudio.

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