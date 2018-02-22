Вход
ADV
Интересно
Fendi (106)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У дома Fendi новое руководство

  • 261
  • 0
  • 22 Февраля 201811:02
Сюжеты: Fendi

Холдинг LVMH объявил о назначении Сержа Бруншвига президентом и исполнительным директором итальянского дома моды.

Во вторник представители крупнейшего в мире люксового конгломерата сообщили о новом назначении. Теперь президентом и исполнительным директором итальянского дома моды Fendi станет Сержа Бруншвига. Как известно, новый топ-менеджер пришел в компанию, чтобы сменить Пьетро Беккари, который перешел в Christian Dior, также принадлежащий холдингу. В пресс-службе LVMH подчеркнули, что непосредственным руководителем Сержа Бруншвига будет Тони Беллони,который занимает пост управляющего директора концерна.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2018
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru