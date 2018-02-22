У дома Fendi новое руководство

Холдинг LVMH объявил о назначении Сержа Бруншвига президентом и исполнительным директором итальянского дома моды.

Во вторник представители крупнейшего в мире люксового конгломерата сообщили о новом назначении. Теперь президентом и исполнительным директором итальянского дома моды Fendi станет Сержа Бруншвига. Как известно, новый топ-менеджер пришел в компанию, чтобы сменить Пьетро Беккари, который перешел в Christian Dior, также принадлежащий холдингу. В пресс-службе LVMH подчеркнули, что непосредственным руководителем Сержа Бруншвига будет Тони Беллони,который занимает пост управляющего директора концерна.