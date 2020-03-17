Вход
ADV



Интересно
Givenchy (162)
Все сюжеты
Артем Кузелев

У дома Givenchy новый исполнительный директор

  • 212
  • 0
  • 17 Марта 202010:50
Сюжеты: Givenchy

Новым CEO парижского дома моды стал Рено де Лескен, ранее сотрудничавший с Dior.

Совет директоров парижского дома Givenchy объявил о назначении нового главного исполнительного директора. Компанию возглавит Рено де Лескен, который в данный момент заканчивает работу в доме Dior в качестве руководителя североамериканского отделения. В официальном релизе марки Givenchy говорится, что уникальный опыт нового CEO будет полезен для развития бренда. К новым должностным обязанностям де Лескен приступит 1 апреля 2020 года, сменив на этом посту Филиппа Фортунато.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru