У дома Givenchy новый исполнительный директор

Новым CEO парижского дома моды стал Рено де Лескен, ранее сотрудничавший с Dior.

Совет директоров парижского дома Givenchy объявил о назначении нового главного исполнительного директора. Компанию возглавит Рено де Лескен, который в данный момент заканчивает работу в доме Dior в качестве руководителя североамериканского отделения. В официальном релизе марки Givenchy говорится, что уникальный опыт нового CEO будет полезен для развития бренда. К новым должностным обязанностям де Лескен приступит 1 апреля 2020 года, сменив на этом посту Филиппа Фортунато.